Ascari: "Atta è un giocatore straordinario per tecnica e forza fisica. Occhio a Ndour: potrebbe andare via"

Le parole del procuratore sportivo Eugenio Ascari sui prossimo movimenti del mercato della Fiorentina

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo ha parlato della parabola del mercato della Fiorentina all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno:

Sull'arrivo di Atta:

"La Fiorentina, con Atta, ha preso un grandissimo giocatore di prospettiva. Ha superato la concorrenza di Juventus e Milan, che sembravano sulle tracce di questo centrocampista, e tempo fa si parlava anche dell'Inter: ho fatto il nome di queste società perché ci si renda conto del colpo che è riuscito a portare a termine Paratici: una cosa straordinaria. Encomiabile il lavoro del direttore perché è riuscito a tenerla sottotraccia. È un giocatore straordinario perché abbina tecnica sopraffina a forza fisica, facilità di inserimenti…Nel 4-3-3 dovrebbe fare la mezzala sinistra, come ha confermato Grosso in conferenza."



Sul mercato della Fiorentina:

"La Fiorentina prima di occuparsi degli esuberi ha acquistato dei potenziali titolari. Il nuovo corso è dettato anche dall'età di questi tre nuovi arrivi tutti futuribili. Lo scorso anno arrivò Dzeko. Le prospettive sono completamente diverse. A centrocampo c'è abbondanza. Con Atta mezzala sinistra, dando per scontato Fagioli regista e con Thorstvedt che farebbe la mezzala destra si chiuderebbero gli spazi per Ndour che per me tra tutti i centrocampisti è quello che può avere più mercato: non escluderei che poi possa privarsi di lui. Paratici è stato bravissimo a chiudere la trattativa per Atta e magari ha già chiuso qualche trattativa in uscita. Intanto si è coperto le spalle con giocatori che potrebbero aprire un ciclo, poi non credo sia così ingenuo sui giocatori che potrebbero essere sacrificati"

