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Ascari: "Atta è un giocatore straordinario per tecnica e forza fisica. Occhio a Ndour: potrebbe andare via"

Le parole del procuratore sportivo Eugenio Ascari sui prossimo movimenti del mercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 22:02
Ascari: "Atta è un giocatore straordinario per tecnica e forza fisica. Occhio a Ndour: potrebbe andare via" -
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Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo ha parlato della parabola del mercato della Fiorentina all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno:

Sull'arrivo di Atta:
"La Fiorentina, con Atta, ha preso un grandissimo giocatore di prospettiva. Ha superato la concorrenza di Juventus e Milan, che sembravano sulle tracce di questo centrocampista, e tempo fa si parlava anche dell'Inter: ho fatto il nome di queste società perché ci si renda conto del colpo che è riuscito a portare a termine Paratici: una cosa straordinaria. Encomiabile il lavoro del direttore perché è riuscito a tenerla sottotraccia. È un giocatore straordinario perché abbina tecnica sopraffina a forza fisica, facilità di inserimenti…Nel 4-3-3 dovrebbe fare la mezzala sinistra, come ha confermato Grosso in conferenza."

Sul mercato della Fiorentina: 
"La Fiorentina prima di occuparsi degli esuberi ha acquistato dei potenziali titolari. Il nuovo corso è dettato anche dall'età di questi tre nuovi arrivi tutti futuribili. Lo scorso anno arrivò Dzeko. Le prospettive sono completamente diverse. A centrocampo c'è abbondanza. Con Atta mezzala sinistra, dando per scontato Fagioli regista e con Thorstvedt che farebbe la mezzala destra si chiuderebbero gli spazi per Ndour che per me tra tutti i centrocampisti è quello che può avere più mercato: non escluderei che poi possa privarsi di lui. Paratici è stato bravissimo a chiudere la trattativa per Atta e magari ha già chiuso qualche trattativa in uscita. Intanto si è coperto le spalle con giocatori che potrebbero aprire un ciclo, poi non credo sia così ingenuo sui giocatori che potrebbero essere sacrificati"

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