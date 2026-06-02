Amoruso: "Comuzzo ha commesso troppi errori, al primo passo falso l'aria per lui sarebbe pesante"

Le parole di Lorenzo Amoruso al Pentasport sui temi caldi di casa Fiorentina con un pensiero negativo sulla permanenza di Comuzzo

Ospite della puntata serale de "Il Pentasport" di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha analizzato vari temi di casa Fiorentina, in attesa della scelta sull'allenatore che dovrebbe ricadere su Fabio Grosso.

"La limitata esperienza di Grosso nella ricostruzione di un gruppo rappresenta un aspetto che mi suscita qualche dubbio. In questo senso, il contributo di Paratici sarà fondamentale. La squadra arriva da una stagione deludente: le aspettative erano decisamente più alte e diversi giocatori hanno espresso un rendimento inferiore alle attese. Gestire l'aspetto mentale e ritrovare entusiasmo non sarà semplice, e resta da capire se Grosso avrà le qualità necessarie per incidere anche sotto questo profilo. Per questo motivo sarà indispensabile una forte sintonia tra allenatore e dirigenza, così da creare l'ambiente giusto e favorire la crescita del gruppo. Sul piano tecnico, invece, Grosso offre garanzie: il suo Sassuolo ha mostrato un'identità chiara e ha saputo mettere in difficoltà anche le squadre più forti. Inoltre, l'attuale rosa della Fiorentina appare persino più completa rispetto a quella che Italiano trovò al suo arrivo"

Sul mercato:

"Il mercato avrà un ruolo decisivo e Paratici sarà chiamato a compiere scelte importanti, a cominciare dalle cessioni. Non meno complessa sarà la valutazione dei giocatori da confermare in rosa. La stagione appena conclusa deve essere lasciata alle spalle, pur rappresentando un utile campanello d'allarme: l'obiettivo dovrà essere quello di ricostruire le basi e ritrovare lo spirito che aveva contraddistinto la Fiorentina negli anni migliori. Una necessità appare già evidente: la squadra ha bisogno di almeno due esterni di ruolo, a prescindere dal rientro dei calciatori attualmente in prestito."

Su Comuzzo:

"Comuzzo deve prendere in considerazione il fatto che a Firenze l'aria inizia a farsi irrespirabile per lui. Potrebbe decidere di andare via per recuperare la sicurezza e la scaltrezza perse negli ultimi mesi. L'età non può essere un alibi, ha commesso troppi errori e al primo passo falso l'anno prossimo la città mugugnerebbe. Non è solo colpa sua, ma una sua partenza potrebbe portare un centrale nuovo, d'esperienza, rapido e con senso della posizione. La difesa attuale mi sembra composta da elementi a sé stanti: servono profili diversi e più equilibrio, manca un giocatore aggressivo."