Bucchioni: "Se ci fosse stato Rocco avrei messo le mani sul fuoco sulla conferma di Vanoli"

Il commento di Enzo Bucchioni al termine di Fiorentina-Atalanta, gara finale della stagione 2025-2026

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni de Il Pentasport dopo la fine del campionato dei viola.

Ecco le parole del noto giornalista al termine del pareggio di Fiorentina-Atalanta, ultima gara della serie A 2025-2026.

"Al procuratore di Vanoli è stato detto che ne parliamo a fine campionato. Potrebbe essere domenica o lunedì ma non sanno nulla, ci sono stati diversi incontri. Mi pare che il metodo di lavoro di Paratici sia questo, analizzo tutto e poi metto a confronto e tiro una riga. L'anno prossimo è tutta un'altra storia, credo che in questi colloqui Vanoli abbia espresso altri concetti calcistici. Magari questi colloqui verranno affrontati durante il viaggio negli USA. Quale sarà la risposta? Queste sono cose che verranno dette."

Sulle scelte della società:

"Abbiamo pochi elementi di valutazione, non sappiamo la reazione dei protagonisti. Se ci fosse stato Rocco avrei messo la mano sul fuoco sulla conferma di Vanoli. La valutazione deve coinvolgere la proprietà. Puoi prendere uno che dice che mette al centro il gioco, vedi quante variabili ci sono. Non può decidere da solo Paratici, il presidente deve decidere se ci vuole mettere bocca. Di calcio lasciamo fare a Paratici, ma può incidere Joseph Commisso?"