Bardazzi: "Tocca a Ferrari spiegare cosa vuol fare la Fiorentina. Si riparta dai giovani, mi fido di Paratici.

Queste le parole di Leonardo Bardazzi a Radio Bruno, sia sulla stagione della Fiorentina, sia sul quadriennio di Conference sia sul futuro.

E' intervenuto a Radio Bruno Leonardo Bardazzi. Queste le sue parole: "Ieri la squadra ha dato tutto, ma quel tutto è insufficiente per vincere una coppa europea. Il giorno dopo l'eliminazione è naturale fare un bilancio di cosa ci ha lasciato questo quadriennio di Conference. Quattro anni di Conference, in cui hai giocato 60 partite, di cui almeno 55 inguardabili da un punto di vista tecnico, con avversari senza appeal, pochi introiti e nessun trofeo vinto, ma soprattutto anche una grossa difficoltà a crescere. Non si può non fare riferimento all'Aston Villa, che è una delle squadre più importanti della Premier, ha fatto la Conference ma l'ha presa come un trampolino di lancio ed è andata in alto. L'Olympiakos, che prendevamo per i fondelli, ha fatto la Champions dopo aver vinto la Conference. La Roma di Mourinho, con tutti i suoi problemi, ha vinto la Conference e poi ha fatto una finale di Europa League. La Fiorentina ha sognato di vincere con il West Ham, ha preso una bastonata grossa il secondo anno, e poi basta. La crescita è stata limitata".

Su Ferrari e sul futuro: "Toccherà ad Alessandro Ferrari spiegare cosa vuol fare la proprietà e cosa sarà la Fiorentina nel futuro. Paratici lavora con un budget ben definito. C'è un parco giocatori da definire, prestiti che tornano e che è invendibile, ci sono anche una serie di calciatori da riscattare, devi spendere 30 milioni tra Brescianini e Fabbian [...]. Sono acquisti che non sai che valore abbiano e che vanno a pesare su di un monte ingaggi insostenibile per una squadra che è fuori dall'Europa. Il nuovo progetto deve partire da giovani e da promesse e qui mi fido del signore che è arrivato".