Brovarone rivela: "Il Bologna sta pensando a Vanoli come allenatore per la prossima stagione"

Questa la notizia che lancia Bernardo Brovarone su Radio Bruno. Il Bologna starebbe pensando ad un cambio tecnico per la prossima stagione e uno dei nomi in lista è proprio Paolo Vanoli

Il futuro di Vincenzo Italiano, come è noto, potrebbe essere lontano da Bologna. A pesare sarebbero soprattutto le recenti delusioni sportive e, in particolare, la mancata qualificazione alle competizioni europee. Nonostante un contratto ancora in essere, società e allenatore starebbero riflettendo sulla possibilità di chiudere anticipatamente il progetto tecnico.

Secondo Bernardo Brovarone, durante un intervento a Radio Bruno, qualora dovesse concretizzarsi anche l’addio tra la Fiorentina e Paolo Vanoli, il nome di quest'ultimo sarebbe tra i principali candidati per raccogliere l'eredità di Italiano a Bologna.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte del Bologna né dal diretto interessato, ma il clima attorno alla situazione sembra raccontare di una decisione ormai vicina. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si arriverà davvero alla separazione e, soprattutto, quale sarà la prossima destinazione di Paolo Vanoli.