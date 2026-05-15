Sentite Baiano: "Se per Kean Firenze è una tappa di passaggio per me se ne può tranquillamente andare"

Francesco Baiano non le manda a dire a Moise Kean. Anche se dovesse rimanere, dice Baiano: "Ci sarebbe bisogno di un discorsino"

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Francesco Baiano. Queste le sue parole su Moise Kean: “Ora è troppo facile sacrificarlo. Prima di farlo avrei bisogno di un'alternativa valida al suo posto… altrimenti mi tengo lui. In ogni caso, dovesse rimanere, ci sarebbe bisogno di un discorsino”.

Sempre su Kean: “Per me può fare quello che vuole, ma deve pensare solo alla Fiorentina quando è in campo. Se pensa che questa piazza sia di passaggio, se ne può tranquillamente andare. Davanti è l'unico che può farci fare un salto di qualità. Con gli altri… si va poco lontano”.

Sulla partita di domenica contro la Juventus: “Avrei buone sensazioni. Non ci sono motivazioni, ma la squadra non può permettersi ulteriori figuracce dopo la stagione che ha fatto. Per giunta nella partita più importante per i tifosi”.