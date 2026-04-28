Bucciantini: "Gudmundsson bene da falso 9, aveva voglia di accendere una partita senza ritmo"

Le impressioni di Marco Bucciantini sulla prestazione opaca della Fiorentina che ha raccolto un pareggio nel lunch match contro il Sassuolo

Ospite de "Il Pentasport" di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della prestazione della Fiorentina dopo il pareggio interno senza reti contro il Sassuolo:

Ecco le parole del noto giornalista:

Sulla scelta di Vanoli di non impiegare Braschi:

"Non si può ignorare il senso delle parole di Vanoli in conferenza stampa: non siamo ancora nella fase finale della stagione in cui si fanno esperimenti, ma se individua un giovane in grado di dare un contributo concreto, lo manda in campo senza esitazioni. Lo ha già dimostrato con Balbo e Comuzzo, che infatti stanno trovando spazio. Non sembra affatto un allenatore che abbia pregiudizi nei confronti dei giovani."

Su Gud punta centrale:

"Volevo vederlo così da mesi, in un ruolo in cui si senta spensierato da prendere la palla e tirare in porta. E lo ha fatto. È la prima partita da mesi in cui ha tirato in porta quattro volta. Aveva voglia di accendere una partita senza ritmo, mi è piaciuto. L'idea è stata giusta".