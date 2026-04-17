Bucchioni: "Andata preparata malissimo, Palace al livello della Fiorentina. E' mancato calcio in questi anni".

Queste le parole, molto dure, di Bucchioni al Pentasport. Si sofferma sulla partita di ieri ma anche sul bilancio di questo quadriennio di Conference League.

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: "Le due finali di Italiano hanno fatto male, ma quella di Atene più di tutti. L'anno scorso eri in semifinale ma loro erano più forti. Quest'anno il rammarico c'è. Il Crystal Palace è una buona squadra, ma non ha giocatori straordinari ed era al livello della Fiorentina. Il rammarico c'è specialmente per la partita di Londra. Partita preparata malissimo. Questa è una squadra (il Crystal Palace) che gioca in contropiede. Le partite di coppa sono dure. Io sarei andato a Londra con un 4-4-1-1 con l'obiettivo, non dichiarato, di portare via lo 0-0. Invece vai a Londra ad attaccare e loro ti puniscono. Ieri sera poi il Crystal Palace è andato in difficoltà, in grossa difficoltà. Ma la Fiorentina è calata e i nuovi entrati non hanno dato contributo".

Sul bilancio dei quattro anni della Conference: "Non è stato fatto bene calcio. In generale le finali sono arrivate non per meriti della costruzione, ma perché avevamo una allenatore con delle idee. Che sono mancate quando è andato via. Ha fatto rendere al massimo giocatori fuori categoria, alcuni di questi non giocano neanche in Serie B, altri hanno addirittura smesso, come Bonaventura che sembrava il migliore".