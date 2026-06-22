Amoruso duro: "Basta parole, la gente di Firenze ha bisogno di fatti. Koleosho? Ha buone prospettive"

Le parole di Amoruso sulla preparazione alla prossima stagione. Egli commenta ancora la conferenza stampa di Paratici e Ferrari e fa un affondo su Koleosho.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste sono le sue parole: "Meno parole e più fatti. Penso che di parole ne siano state dette tante. La gente di Firenze ha bisogno di fatti, e ha bisogno di sentirsi riparato dopo la bruttissima stagione. Io credo che le parole servano a poco. Servono fatti e concretezza. I nomi che si fanno sono tutti molto validi, c'è bisogno però di concretizzare. Anche lo scorso anno ci ricordiamo la conferenza stampa pre season di Pioli. Bisogna stare zitti e pedalare. Il rettangolo di gioco deve essere la verità".

Su Koleosho: "E' il tipico calciatore al quale si può credere in questo momento. Non è affermato, ha buone prospettive, non è esploso totalmente, sono investimenti non eccessivi. Questo la Fiorentina si può permettere. Poi devono essere bravi a mettere in condizioni il calciatore di esplodere, senza fargli pesare una sua evoluzione. Penso possa essere uno dei nomi".