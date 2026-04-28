Scanagatta: "Le spiegazioni della Fiorentina su Kean sono ridicole, Balbo gioca solo perché sono tutti rotti"

Il punto di vista di Ubaldo Scanagatta sulle discutibili spiegazioni fornite dalla Fiorentina sull'assenza di Moise Kean in tribuna

Il celebre giornalista Ubaldo Scanagatta ha commentato ai microfoni de "Il Pentasport" i temi di maggiore attualità di casa Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista:

"Le spiegazioni che sono state date su Kean, che doveva fare fisioterapia durante l'orario di Fiorentina-Sassuolo, sono abbastanza ridicole. Su Braschi? E' accettabile che abbia detto che Gudmundsson non stava andando male e non voleva sostituirlo, poi però ha detto 'io ho sempre creduto nei giovani tanto è vero che Balbo ha giocato tanto'. Ecco la realtà è che Balbo ha giocato perchè si sono infortunati tutti, quella non è una manifestazione di coraggio".

Sul futuro di Vanoli:

"A Vanoli vanno sicuramente riconosciuti dei meriti: quando è arrivato, infatti, la situazione era davvero difficile. Allo stesso tempo, le qualità della Fiorentina lasciavano già intravedere la possibilità di una ripresa. Ora il punto centrale è capire quali siano le intenzioni della società: la piazza ha aspettative alte e non si accontenta, ma spetta al club decidere la direzione da prendere e, in base agli obiettivi e alle ambizioni, individuare l’allenatore più adatto."