Paci: "Che sofferenza questa salvezza! Per il futuro serve che Commisso investa un po' di soldi"

Le parole del comico Alessandro Paci sulla complicatissima annata della sua Fiorentina e sulle prospettive future del club

Il comico fiorentino Alessandro Paci ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'annata complicata della sua Fiorentina.



Ecco le parole del comico toscano:

"Un traguardo sofferto, ma che ora permette di tirare un po’ il fiato. L’avvio di Vanoli non è stato brillante, ma col tempo è riuscito a rimettere le cose a posto. A un certo punto temevo che avremmo dovuto lottare fino all’ultimo, e mi sono anche chiesto se fosse l’uomo giusto, visto il suo carattere fin troppo pacato. Alla fine, però, ha avuto ragione lui, e sono felice di essermi sbagliato (ride).

Sul ritorno con il Palace la vedo complicata, ma ho la sensazione che possa finire bene. D’altronde, le mie previsioni… le azzecco sempre!

Per la prossima stagione, servirà che il giovane Commisso investa un po’ di soldini, e dopo aver visto la conferenza di Sarri e l’entusiasmo dei tifosi, mi piacerebbe davvero vederlo alla guida della Fiorentina."