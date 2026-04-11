Martino: “Non mi sorprende che Sarri sia accostato alla Fiorentina. Stagione viola impensabile”.

E’ intervenuto a Giorgio Martino a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Non mi sorprende che Sarri sia stato accostato alla Fiorentina, è uno degli allenatori più esperti di buon senso che ci siano in Italia in questo momento. E ce ne è bisogno”.

Sulla stagione della Fiorentina: “La stagione è impensabile. Avrei immaginato la Fiorentine e in parte anche il Bologna, come due squadre che facevano parte di quel gruppo di asprianti alle competizioni europee.

Sul divario in Europa con le squadre inglesi: “Rispetto ad anni anche più recenti, il calcio italiano aveva competitività, oggi il divario è sorprendentemente negativo. Un Crystal Palace che vince così facilmente non me lo aspettavo”.

Sulla rosa della Fiorentina: “Non è un problema di essere italiani o stranieri. Certamente la sorpresa della stagione anomala resta. Kean è una delle punte migliori come Pio Esposito per una eventuale nazionale italiana. Mi sarei aspettato molto di più da Gudmundsson”.