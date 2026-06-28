Papa Waigo: "Sono un tifoso viola, Firenze mi ha dato tanto. Collaborare con la Fiorentina sarebbe un sogno"

Le parole di Papa Waigo che oggi svolge il ruolo di osservatore e lancia un segnale al club viola in vista del futuro

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola partendo dall'approdo ai sedicesimi di finale del Senegal:



"È una competizione durissima, speravamo di poter partire bene ma abbiamo avuto due brutte uscite. Contro l’Iraq dovevamo sperare di fare tanti gol e di avere dei risultati favorevoli dagli altri campi. Alla fine c’è stato il miracolo"



Sul suo rapporto con il mondo viola:

"Sono molto tifoso viola. Firenze mi ha dato tanto, vengo tutti gli anni in Italia. Magari mi manca questa relazione con la società per poter dare un aiuto. Lavoro con tante squadre nel giro per il mondo dove porto diversi ragazzi interessanti. Sarebbe una bellissima cosa poter collaborare anche con la Fiorentina".



Su una possibile collaborazione con la Fiorentina:

"Mi piacerebbe dare un mio contributo, coi giocatori bravi da suggerire e mandare in prova alla squadra viola. Sia dal Senegal che da altri parti del mondo. Questo però dipende sempre dall’eventuale apertura dei singoli club. Io sono molto disposto a poter dare questa mano. Sarebbe un sogno per me".