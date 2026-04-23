Nani: "Riscatteremo Zaniolo. E' tornato a grandi livelli e ha le qualità per vincere la Champions League"

Queste le parole del DS dell'Udinese Gianluca Nanni sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il calciatore era arrivato alla fine del calciomercato estivo ad Udine.

E' intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il DS dell'Udinese Gianluca Nani. Tra le altre cose ha speso parole di elogio per Nicolò Zaniolo: "Non avevamo dubbi sulle sue qualità tecniche, ha fatto bene da noi e la sua volontà è quella di rimanere, quindi andremo in questa direzione. Abbiamo il diritto di riscatto, ma è presto per parlarne: è una nostra scelta e quando hai la possibilità di scegliere sei in una posizione di vantaggio, ma ora siamo focalizzati su altro. Il nostro lavoro inizia nel momento in cui abbiamo firmato un giocatore, la gestione è importante tanto quanto individuarlo e trattarlo, perché bisogna metterlo in condizione di rendere al massimo. Il fatto che abbia fatto bene e che non sia stato protagonista di episodi spiacevoli deve essere la normalità nell'ottica di un processo di evoluzione. Deve fare sempre meglio, essendo un giocatore di grandissima qualità deve pretendere tanto da sé stesso. Noi l'abbiamo aiutato per tornare a grandi livelli, ha le qualità per lottare e vincere la Champions League".

Sul fatto che possa essere richiesto sul mercato: "Noi siamo gentili con chi bussa alla porta gli offriremo una tazza di tè ma non gli venderemo Zaniolo. Noi lo riscattiamo per tenerlo, poi le dinamiche di mercato sono strane e improvvise, ma la volontà sia nostra che del calciatore è quella di proseguire insieme. In generale a noi piace tenere i nostri calciatori più importanti. Abbiamo fama di società che vende, ma se offrono cifre importanti sia alla società che al calciatore è difficile non accettare. Noi quello che incassiamo lo reinvestiamo in giovani talenti. Tutti i calciatori hanno contratti lunghi e siamo felici di tenerli, ma nel mercato possono capitare delle opportunità che bisogna valutare".

Lo riporta Cronache di Spogliatoio e TMW.