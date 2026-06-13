Lucchesi: "Alla Fiorentina servono giocatori da Fiorentina. Grosso? Serve sintonia con Paratici"

L'ex dirigente viola analizza il mercato gigliato: "Ci sarà un cambiamento radicale della rosa". Poi il commento su Grosso e sugli esterni.

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sulle prospettive del club viola in vista della prossima stagione e sulle strategie di mercato che accompagneranno la ricostruzione della squadra.

Parlando degli obiettivi della società, Lucchesi ha spiegato: «L'ambizione di tutti i club è fare meglio dell'anno prima, in questo caso non è difficile e cercare di ottimizzare la situazione finanziaria. Questo è il bello e il brutto del nostro mestiere. Spesso ti aiuta il feeling con l'allenatore e la vicinanza della proprietà. E' un insieme di cose… Chi sbaglia di meno è quello che ha lavorato meglio».

L'ex dirigente si è poi espresso su Fabio Grosso: «Ha fatto bene al Sassuolo, l'importante è che ci sia la sintonia con Paratici. Firenze è una piazza importante, che ha una valenza diversa rispetto a una normale».

ùSul mercato e sugli esterni, Lucchesi ha lasciato intendere che il club stia lavorando lontano dai riflettori: «Probabilmente stanno lavorando sotto traccia e quando sarà il momento le ufficializzeranno. Questo sarà un anno di rifondazione e devi mettere in conto che ci sarà un cambiamento radicale della rosa».

Infine un passaggio sui possibili innesti provenienti dal Sassuolo e, più in generale, sui giocatori graditi all'allenatore: «L'idea di avere giocatori che l'allenatore conosce succede spesso, ma dipende dalla qualità dei giocatori. La Fiorentina è un club importante e ci vogliono giocatori da Fiorentina».