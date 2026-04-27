Brovarone duro sulla società: "Con chi pensano di avere a che fare? Di Fiorentina riconosco pochissimo".

Molto duro Bernardo Brovarone sulla proprietà: "Molte volte si fa anche finta di nulla, specialmente sull'ambito medico. Fiorentina completamente da rifondare".

Al Pentasport odierno, Bernardo Brovarone, ospite in studio, ha commentato molto duramente l'operato della società in questa stagione. Queste le sue parole: "Io penso che l'ambiente attorno alla Fiorentina oggi sia sempre alla ricerca della difettosità di qualcosa. Giustamente. Ho sentito anche le voci sull'incomprensione ieri sul cambio di Mandragora, c'è sempre l'occhio attento alla valutazione. Ma è giusto che sia così, a me dispiace dirlo. Si vive in uno stato che non è più accettabile, molte volte si fa anche finta di nulla, specialmente sull'ambito medico. La Fiorentina sotto tanti aspetti è completamente da rifondare".

Ieri era assente Kean, non solo in panchina ma anche in tribuna, per una doppia seduta di fisioterapia. Brovarone non è d'accordo: "Come si fa a credere all'influenza dell'altro giorno, ora a questo, ma con chi pensano di avere a che fare? Così si fa male, non ho mai visto Firenze piegata a questa maniera a tutto. Io mi annoio tremendamente. Di Fiorentina riconosco pochissimo. A fine partita ho riconosciuto una cosa sola, l'amore della gente".