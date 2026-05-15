Amoruso: "Vorrei un allenatore in grado di costruire calcio. Kean non deve essere svenduto ma cessione possibile"

Queste le parole di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno. Egli fa il punto sulla partita di domenica contro la Juventus, e si sofferma sia sull'allenatore che su Moise Kean

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole: “Almeno il club risparmia qualcosa e può concentrarsi sul mercato con più leggerezza. In futuro? Vorrei un allenatore capace di costruire calcio, che possa mantenere una logica di gioco a prescindere da chi si trova di fronte”.

Sulla partita di domenica con la Juventus: “A volte c'è bisogno dell'adrenalina, è quel motore che ti permette di avere una carica diversa. Ma non è questo il caso. La Juve deve vincere per la classifica, ma non so cosa aspettarmi dalla Fiorentina… è piatta. Servirà compattezza, loro in difesa concedono qualcosa”.

Su Moise Kean e sul suo futuro alla Fiorentina: “Non deve essere svenduto. Eppure il gruppo, stavolta, non ha tollerato alcuni aspetti che invece l'anno scorso erano stati tollerati. In più non ha replicato i risultati, c'era sopra la clausola, c'è un problema fisico da mesi… Il giocatore ha tante incognite. Paratici lo conosce, la società sa a cosa va incontro. Cessione? Possibile, ma solo con requisiti economici giusti”.