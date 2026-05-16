Giletti: "Paratici felicissimo di venire a Firenze. Il suo sogno è riportare la Fiorentina dove merita"

Le parole di Massimo Giletti sull'ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici ora in al comando della Fiorentina

Il celebre conduttore televisivo di fede bianconera Massimo Giletti è intervenuto all'interno del palinsesto di RadioFirenzeViola.



Ecco le parole del giornalista sull'ex dirigente bianconero, Fabio Paratici:

"Paratici era felicissimo di venire a Firenze e vuole costruire qualcosa come successo contro la Sampdoria. Il suo sogno credo sia quello di riportare la Fiorentina al livello che merita"

Su Vlahovic:

"La Juventus non può prescindere da Vlahovic. Dusan è un uomo che da tutto, non ha un carattere semplice, ma, ripeto, da sempre tutto. Con Spalletti le punte hanno sempre segnato molto, però sarebbe una follia perdere un calciatore come lui".