Amoruso: "Non ho voglia di vedere una squadra che pensa di essersi già salvata. Le difese avranno problemi"

Queste le parole di Lorenzo Amoruso, che si è soffermato sulla partita di lunedì contro la Roma, sulla salvezza quasi certa, e sul futuro di questi calciatori.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole: "La salvezza doveva e deve passare per i piedi dei calciatori della Fiorentina, perché sapevamo che la Fiorentina aveva un valore superiore, a volte lo ha dimostrato altre volte meno. Ora c'è da fare il passo finale e salvarsi con le proprie forze. Mi aspetto risultati e punti dalla Fiorentina, non ho voglia di vedere una squadra che pensa di essersi già salvata, voglio vedere una squadra pronta a combattere. Anche perché si vedrà in queste partite chi resterà a Firenze".

Sulla Roma: "Mi aspetto che le difese abbiano problemi, perché sono ambedue punti deboli di entrambe le squadre. La difesa della Roma ha concesso tantissimo e anche quella della Fiorentina. Noi non abbiamo il nostro attaccante migliore, ma dovremo utilizzare intelligenza, la loro difesa, in linea col credo gasperiniano, sarà alta ma non è composta di difensori esperti come lo erano i giocatori dell'Atalanta. E non sono ne rapidi e ne veloci. Loro cercheranno di vincere a tutti i costi per rimanere aggrappati al treno Champions League. Potrebbe essere una partita molto aperta".