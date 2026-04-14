Berni: "Importante alleggerire l'organico, terrei solo De Gea, Ranieri e Fagioli. Grosso scelta interessante"

L'opinione dell'ex difensore della Fiorentina Berni sulla stagione della Fiorentina con un occhio sul mercato e sulla squadra che verrà

Ospite del programma 30° minuto su Italia7, l'ex difensore della Fiorentina, Fabrizio Berni ha commentato la stagione della Fiorentina.

"Tutti indicavano la Fiorentina come una possibile protagonista per un piazzamento europeo, quantomeno in zona Europa League, anche alla luce di una campagna acquisti ritenuta convincente. La realtà, però, ha raccontato tutt’altra storia: la stagione si è rivelata tra le più deludenti, al punto da far temere persino la retrocessione. Solo nel finale è arrivata una reazione d’orgoglio che ha permesso alla squadra di conquistare la salvezza matematica."

Sul futuro:

"La Fiorentina sembra destinata ad avviare una fase di rinnovamento, con diversi cambiamenti in rosa. Molti giocatori non hanno rispettato le aspettative e sarà necessario intervenire in modo deciso sul mercato. Il primo passo sarà alleggerire l’organico, per poi costruire una squadra più funzionale e competitiva.Per quanto riguarda i singoli, l’idea è quella di ripartire dal portiere, protagonista di una stagione solida, oltre che da Fagioli, che ha finalmente trovato continuità, e da Ranieri. Diverso il discorso per Kean, che ha mercato e potrebbe partire, una soluzione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Capitolo giovani:

"Comuzzo ha vissuto un’annata complicata, ma merita fiducia. Le sue qualità e la sua età lo rendono un profilo su cui puntare, a patto di accompagnarlo in un percorso di crescita adeguato."

Sull'allenatore:

"Vanoli ha centrato l’obiettivo, ma senza convincere pienamente sul piano del gioco. Tra le alternative emerge il nome di Grosso, che ha fatto bene al Sassuolo e propone un calcio più propositivo. Potrebbe rappresentare una scelta interessante in ottica di rinnovamento."