Brovarone su Viery: "Prendere un giocatore dal Brasile è un salto nel buio. Koleosho? Starà facendo i suoi calcoli"

L'intermediario di mercato parla dell'acquisto della Fiorentina. E si sofferma su Koleosho: "Evidentemente ha altre proposte".

E' intervenuto a Radio Bruno l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone. Queste le sue parole sull'ultimo acquisto della Fiorentina, Viery: "Prendere un giocatore dal Brasile è un salto nel buio. Giocare laggiù e giocare in Europa è totalmente un altra cosa. Mi auguro che si sia centrata come operazione".

Sulla coppia di centrali: "Mi immagino Pongracic e Viery. Hanno tutte le caratteristiche per giocare insieme. Hanno fisicitù importante, Pongracic ha personalità importante e necessita di una figura come quella di questo ragazzo. Ranieri e Comuzzo penso siano ad oggi la coppia di riserva".

Il nome più caldo per la Fiorentina è Koleosho: "Evidentemente ci sono delle proposte per lui, da un lato saranno proposte economicamente vantaggiose ma non lo sono tecnicamente, dall'altra apprezzerà l'invito della Fiorentina ma farà i suoi calcoli".