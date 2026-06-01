Sentite Brovarone: "Fortini ha tirato i remi in barca. Ranieri via, non può fare il titolare della Fiorentina"

Brovarone senza peli sulla lingua. Egli esprime pareri sfavorevoli alla permanenza sia di Ranieri che di Fortini. Auspica dunque un rinnovamento notevole.

È intervenuto a Radio Bruno l'opinionista Bernardo Brovarone. Ha espresso opinioni forti sui calciatori della Fiorentina, esterna che, secondo lui, non ci sarebbe nessuno di intoccabile.

Queste le sue parole su Fortini: "E' un giocatore che ha tirato i remi in barca per delle questioni di rapporti con la società. I suoi agenti sono potentissimi e stanno lavorando molto. Il desiderio dei ragazzo penso che sia quello di andare via. La scadenza è 2027 ma viene dal settore giovanile e dunque la plusvalenza ci sarà. Per cui se vuole andare via che vada. Sugli esterni voglio novità, voglio fisicità".

Su Pongracic: "È un buonissimo giocatore. Affiancato ad un centrale di piede sinistro forte, di nervo, può fare bene.

Su Ranieri: "Via. Senza neanche esagerare nelle richieste. Ranieri il titolare della Fiorentina non lo può più fare. E non può affiancare Pongracic, accanto al quale serve un giocatore alla Montero".