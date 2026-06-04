Vanoli rischia di rimanere senza squadra. Bocci: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno"
In Serie A le panchine sono quasi finite. Secondo Alessandro Bocci, dopo che il Bologna ha preso Tedesco, non ci sono altre squadre in cerca di allenatori.
Dopo l'addio alla Fiorentina, Paolo Vanoli si deve rimettere in corsa con un altro club. Difficile dire quale, perché il walzer delle panchine in Serie A parrebbe essersi quasi concluso.
Su questo tema è intervenuto a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci. Queste le sue parole: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno. Oggettivamente che potesse andare al Bologna non ci ho mai creduto, perché so gli orientamenti di Sartori e sicuramente lui è andato dritto su Tedesco. L'unica squadra mi pareva potesse essere il Parma se andava via Cuesta".
Vanoli che rischia dunque seriamente di rimanere senza squadra, nonostante il buon lavoro fatto a Firenze.