Vanoli rischia di rimanere senza squadra. Bocci: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno"

In Serie A le panchine sono quasi finite. Secondo Alessandro Bocci, dopo che il Bologna ha preso Tedesco, non ci sono altre squadre in cerca di allenatori.

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2026 18:51

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