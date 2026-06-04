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Vanoli rischia di rimanere senza squadra. Bocci: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno"

In Serie A le panchine sono quasi finite. Secondo Alessandro Bocci, dopo che il Bologna ha preso Tedesco, non ci sono altre squadre in cerca di allenatori.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 18:51
Vanoli rischia di rimanere senza squadra. Bocci: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno" -
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Dopo l'addio alla Fiorentina, Paolo Vanoli si deve rimettere in corsa con un altro club. Difficile dire quale, perché il walzer delle panchine in Serie A parrebbe essersi quasi concluso.

Su questo tema è intervenuto a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci. Queste le sue parole: "Non penso sia la Fiorentina ad avergli fatto un danno. Oggettivamente che potesse andare al Bologna non ci ho mai creduto, perché so gli orientamenti di Sartori e sicuramente lui è andato dritto su Tedesco. L'unica squadra mi pareva potesse essere il Parma se andava via Cuesta".

Vanoli che rischia dunque seriamente di rimanere senza squadra, nonostante il buon lavoro fatto a Firenze.

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