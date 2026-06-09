Galli su Grosso: "Grande annata col Sassuolo, farà bene con la Fiorentina. A Firenze c'è la volontà di cambiare"

Queste le parole a RadioTVSerieA di Flippo Galli, che approva la scelta della Fiorentina di puntate sull'ex tecnico del Sassuolo.

E' intervenuto a RadioTVSerieA l'ex allenatore Filippo Galli. Queste le sue parole su Fabio Grosso: "E' un allenatore di cui tutti parlano un gran bene, ma lo ha dimostrato in questa annata col Sassuolo. Evidentemente la Fiorentina non è stata contenta di Vanoli anche se ha portato la salvezza. A Firenze c'era la necessità di cambiare".

Continua: "Credo che Grosso possa fare bene con la Fiorentina. Credo che sia un connubio interessante in questo momento sia per la società che per l'allenatore".