Bucchioni" Grosso è l'inizio di un nuovo corso e di un idea di calcio diversa. La Fiorentina tornerà a divertirsi"

Queste le parole di Enzo Bucchioni sull'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina. Secondo il giornalista, è il segno di una prossima rivoluzione in casa viola.

La Fiorentina si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia tecnica, puntando con decisione su Fabio Grosso. A parlarne è stato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, delineando quello che potrebbe essere il nuovo corso viola.

“Grosso alla Fiorentina è l’inizio di un nuovo corso, di un’idea di calcio diversa, di un progetto che assomiglierà molto a quello del Como. Un allenatore in carriera che propone un certo tipo di calcio, una squadra che sarà profondamente rinnovata, fatta di uomini diversi e tanti giovani che hanno fame, un cambiamento di linea, che sta portando il nuovo direttore Paratici, dopo aver salvato la Fiorentina”.

Secondo Bucchioni, dunque, il club sarebbe orientato verso un progetto di prospettiva, fondato su un’identità tecnica precisa e su un forte rinnovamento della rosa, con particolare attenzione ai giovani talenti.

Il possibile accordo con Grosso andrebbe proprio in questa direzione: “Grosso firmerà un contratto di due/tre anni, perché dovrà buttare le basi per questo tipo di lavoro. La Fiorentina con Grosso potrà tornare a divertirsi e ad avere un senso di appartenenza forte, perché Grosso a Sassuolo ha fatto un grande lavoro”.