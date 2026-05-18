Fattori: "Mandragora e Ranieri sono spesso tra i migliori e c'è chi li vorrebbe mandare via da Firenze"

Le parole dell'ex allenatore Sauro Fattori dopo la vittoria della Fiorentina allo Juventus Stadium

Ospite come ogni Lunedì della trasmissione "Garrisca il vento" su RadioFirenzeViola l'ex calciatore e allenatore della Fiorentina, Sauro Fattori ha commentato la vittoria della Fiorentina sul campo della Juventus.

"La Fiorentina ha fatto una buona gara, niente di esaltante perché la Juve è deludente sotto tutti gli aspetti. Spalletti l'ho visto nervoso, ha degli atteggiamenti che non mi piacciono ma lo capisco, si gioca tantissimo e può essersi giocato tantissimo con la sconfitta di ieri. Però è giusto anche sottolineare la prova dei viola, hanno fatto una partita composta, tranquilla, messa bene in campo. Mi ha fatto un po' impazzire il cambio Fagioli-Gudmundsson, anche se poi l'ho capita un po': la Fiorentina stava subendo e ha deciso di mettere qualcosina in più davanti per provare a ripartire. Io avevo un allenatore, Bagnoli, che quando eravamo in difficoltà metteva la terza punta, queste sono mosse da vincenti. Poi su Rolando Mandragora mi devo ripetere: ha una qualità di calcio esagerata. Io divento matto quando si mette in discussione lui, ma anche Luca Ranieri che sta facendo benissimo. Qui si vuole mandare via i migliori".

Sulla conferma di Paolo Vanoli:

"Aspettiamo un attimo perché qui siamo troppo volubili. Se perde con l'Atalanta si ritorna alla solita solfa. Poi lui l'ha detto, decide la società, credo che gli abbiano detto il classico 'le faremo sapere'".