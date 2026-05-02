Bardazzi duro: "Di Gudmundsson si parla da due anni ormai. Se si trova la quadra economica io lo venderei"

Queste le parole di Leonardo Bardazzi, che ha parlato della stagione della Fiorentina, e anche del futuro di questa rosa, in particolare di Gudmundsson.

E' intervenuto a Radio Bruno l'opinionista Leonardo Bardazzi. Queste le sue parole: "Mi piacerebbe che la salvezza arrivasse lunedì, il che ci permetterebbe di aprire un libro nuovo, chiudere questa pagina brutta che è questa stagione, completamente sbagliata dall'inizio, per pensiero e gestione della squadra. La stagione si trascina stancamente da qualche settimana".

Sui Commisso e sui Friedkin: "Sono due proprietà grandissime che sono tanti anni che sono in Italia, con potenziale enorme e tra le più ricche in assoluto, venuti in Italia per investire. Entrambe però nonostante gli investimenti, non hanno avuto i risultati sperati [...]. Avremmo voluto qualcosa di più che la Conference League o del settimo/ottavo posto".

Su Gudmundsson: "Se ne parla da due anni, e tutte le domeniche è la partita sua [...]. Il bottino è magro in questi due anni dai, è magro. Ormai c'è poco da dire, a me non scalderebbe se segnasse un paio di gol in queste due partite. Se si trova la quadra economica rispetto a quanto lo ha pagato la Fiorentina, penso ci si possa serenamente salutare. E' molto anarchico, tocca tanti palloni, viene spesso a centrocampo a toccare palloni e si vuole sentire al centro della manovra. Al Genoa era il riferimento della ripartenza".ue