Ferrara: "Paratici ha una forte voglia di riscatto, adesso sta a Grosso dimostrare di essere pronto per Firenze"

Le parole ottimiste di Benedetto Ferrara sull'andamento del mercato della Fiorentina a pochi giorni dall'inizio del ritiro

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno commentando gli ultimi movimenti di casa Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista sulle trattative condotte da Fabio Paratici:

"Sono abbastanza soddisfatto, credo come un po' tutti. Naturalmente nel calcio le certezze assolute non esistono, ma si tratta di due difensori davvero interessanti. Dragusin è un ottimo giocatore. Allo stesso tempo, non si può pensare di iniziare il ritiro con i 40 calciatori già presenti nella rosa della scorsa stagione, quindi è giusto intervenire subito con due operazioni di questo tipo. La Fiorentina, inoltre, non ha l'obbligo di vendere prima di acquistare, un aspetto che permette di muoversi con maggiore serenità sul mercato. Per questo motivo resto ottimista: Paratici ha una forte voglia di riscatto e sono convinto che farà il possibile per costruire una squadra competitiva."

Sulla scelta di Fabio Grosso:

"Il direttore sportivo ha scelto un allenatore di sua fiducia e, nella logica di una società, questo è sempre un aspetto fondamentale: poter contare su uomini con cui si condivide una visione. Adesso toccherà a Grosso dimostrare a Paratici di essere pronto per questo salto di qualità.

Tra i due si è instaurato un rapporto di grande sintonia, un'intesa che con ogni probabilità si rifletterà anche nelle strategie di mercato. È una componente essenziale per costruire una squadra solida e competitiva."