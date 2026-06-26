Brovarone promuove Viery: "Tra i cinque migliori giovani brasiliani, un acquisto così non è mai un rischio"

L'intermediario di mercato esalta il nuovo difensore viola e la strategia di Paratici: "Firenze torni a divertirsi con grandi giocatori"

Bernardo Brovarone promuove senza riserve l'operazione che ha portato Viery alla Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'intermediario di mercato ha elogiato sia il profilo del giovane difensore brasiliano sia la strategia adottata dal club viola in questa sessione di mercato.

"Mi piace l'acquisto di Viery perché mi piace l'idea che il mercato cominci dalla difesa, reparto da rinforzare e rifondare. L'ho visto giocare un paio di volte anche come terzino sinistro, e la duttilità non guasta mai. Da quello che mi raccontano, Viery è uno dei cinque migliori giovani brasiliani attualmente in circolazione", ha dichiarato Brovarone.

Secondo l'intermediario, investire su un talento di questo livello rappresenta una scelta con rischi molto limitati: "Con un ragazzo così giovane, già nel giro della Nazionale, non rischi mai di rimetterci. In Brasile ci sono alcune società molto ricche, non credo che - qualora Viery si rivelasse un flop - la Fiorentina avrebbe problemi a rivenderlo".

Brovarone ha poi rivolto parole di grande stima anche nei confronti di Fabio Paratici, sottolineando il peso delle sue relazioni internazionali: "Paratici, poi, ha dei rapporti straordinari in tutto il mondo e questa è la prima cosa di cui un tifoso viola dovrebbe andare orgoglioso".

Infine, ha interpretato la strategia del dirigente viola come un segnale di ambizione: "Quando Paratici parla di dare un profilo internazionale alla Fiorentina intende renderla credibile a titolo concorrenziale, quindi anche fare delle operazioni in cui riesci a bruciare la concorrenza di club importanti interessati allo stesso calciatore. In quest'opera di rifondazione questo è un fattore fondamentale ed evidentemente a Paratici è stata data una certa autonomia economica, altrimenti non si spiega un acquisto da 17 milioni dopo averne spesi così tanti nell'ultimo anno. A questo punto tocca a lui: Firenze ha un bisogno morboso di vedere di nuovo grandi giocatori e tornare a divertirsi".