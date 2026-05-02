Colantuono sicuro: "Vanoli verrà confermato, bisogna dargli una squadra a sua immagine e somiglianza"

Il pronostico di Stefano Colantuono sulla condotta del veliero di Paolo Vanoli alla conquista di una salvezza che sembrava insperata

Il tecnico Stefano Colantuono è stato intercettato da RadioFirenzeViola durante il programma “Viola Weekend” e ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina.

Sul finale di stagione:

"Vedo una squadra ormai lanciata verso il traguardo che, in modo inatteso, è diventato la salvezza. Può capitare che una stagione inizi male e si concluda con tensione fino all’ultimo. È stata un’annata poco brillante e, probabilmente, la difficoltà maggiore è stata proprio questa: una squadra abituata a ben altri obiettivi si è ritrovata a lottare in una zona di classifica complicata da gestire, che richiede costantemente determinazione e nessun calo di concentrazione."

Sul lavoro di Vanoli:

“È stato positivo, lui è arrivato dopo dieci partite e gli è stato chiesto di portare la nave in acque sicure. Il compito l’ha centrato, è un bravo allenatore e gli va riconosciuto tutto. Anche perché la squadra era entrata nel panico. Credo che sicuramente sarà confermato, non penso ci siano dubbi su questo. Bisognerà dargli la possibilità di ripartire con una squadra fatta a sua immagine e somiglianza”.

Su un eventuale cambio in panchina:

“Non mi permetterei mai di intromettermi nel lavoro di dirigenti esperti come Fabio Paratici, semplicemente mi limito a giudicare il lavoro di Paolo Vanoli, secondo me molto positivo. Al di là dell’uscita dall’Europa, a cui ci sarà tempo di ripensare. La cosa importante era raggiungere la salvezza”.