Flachi: "Kean lo terrei ma deve essere un leader. Gudmundsson? Lo vuole Sarri all'Atalanta."

L'ex attaccante viola analizza il futuro dell'attacco gigliato e indica le priorità della Fiorentina per la prossima stagione

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare alcuni dei temi più caldi dell'estate viola, soffermandosi in particolare sul futuro di Moise Kean e Albert Gudmundsson e sugli obiettivi che la società dovrà porsi nella prossima stagione.

Il primo argomento affrontato è stato proprio quello relativo all'attaccante islandese, sul quale Flachi ha espresso una posizione piuttosto netta dal punto di vista tattico: "Gudmundsson non può giocare un esterno in un 4-3-3, perché deve dare anche riferimenti in copertura e lui non li può dare"

Parlando delle possibili cessioni eccellenti, Flachi ha infatti sottolineato come la società debba tenere conto anche dell'importante investimento effettuato la scorsa estate: "Se cederei Gud e Kean? C'è da rientrare dei 90 milioni investiti l'estate scorsa. Non so se saranno sacrificati i giocatori che guadagnano di più. Questi due hanno reso meno delle aspettative, potenzialmente avrebbero nelle gambe 30 gol in due. Kean non è riuscito a ripetersi quest'anno e Gudmundsson è due anni che è indecifrabile. Bisogna vedere se vogliono rimanere".

Pur evidenziando come entrambi abbiano deluso rispetto alle aspettative iniziali, Flachi ha espresso una preferenza precisa quando si parla di futuro: "Kean lo terrei, ma deve essere un leader. Se va via devi trovarne un altro e calcisticamente Kean non si discute".

Ancora su Gudmundsson: "Sarri vuole Gudmundsson all'Atalanta per cambiargli ruolo e provarlo nei tre di centrocampo come faceva con Luis Alberto alla Lazio".

Infine, l'ex viola ha parlato delle prospettive della squadra, indicando quale dovrebbe essere il principale obiettivo del nuovo corso: "La Fiorentina deve tornare subito tra le prime 7, serve tornare subito in Europa. Oppure ripartire con tutti i giovani, ma non so quanto sia fattibile. Più che altro serve capire cosa vuole fare la società e quali sono gli obiettivi".