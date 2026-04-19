Amoruso: "Il nuovo allenatore della Fiorentina sarà un giovane. Sarri? Alzerebbe troppo l'aspettativa".

Questa l'opinione di Lorenzo Amoruso: "Devi prendere allenatori capaci di lavorare con giocatori anche giovani. Sarri si troverebbe stretto fra le mura di casa".

E' intervenuto a RTV38 l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole: "Io non credo che Paratici punterà ad allenatori con una certa esperienza o che portano avanti una mentalità da tanti anni. Io credo che la Fiorentina sia una squadra che, in base a quello che ci auguriamo, debba cambiare. E che il cambiamento possa portare un po' di entusiasmo, perché questa squadra tutto ha tranne che l'entusiasmo".

Sul mercato: "Il giocatore forte viene in una squadra che si è appena salvata e che non fa l'Europa. Per cui devi pagarlo. Inoltre l'allenatore già formato ha bisogno di giocatori già formati. Dunque devi andare a prendere allenatori capaci di lavorare con giocatori anche giovani. Io credo che l'idea di Paratici sia questa, ovvero allenatori giovani che si sappiano immedesimare e che abbiano voglia di insegnare calcio".

Su Sarri: "Penso che si troverebbe a essere stretto fra le mura di casa, a gestire situazioni che potrebbero ingigantirsi. Non dobbiamo neanche dimenticarci dell'aspettativa. Se prendi uno come Sarri, la gente comincia a costruire montagne russe".