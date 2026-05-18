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Corriere Fiorentino rivela: “Spunta Glasner per la panchina della Fiorentina. Ma occhio alle sorprese”

Paratici ieri ha messo un punto su se stesso. Scontato forse, ma decisamente importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 10:00
Corriere Fiorentino rivela: “Spunta Glasner per la panchina della Fiorentina. Ma occhio alle sorprese” -
Rassegna Stampa
Glasner
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Con un occhio a Iraola (ma la concorrenza del Crystal Palace è forte), un altro a Glasner (in uscita proprio dal Palace) ma senza dimenticare Grosso e De Rossi e senza escludere sorprese. Intanto, ieri, Paratici ha messo un punto su se stesso. Scontato, forse, ma decisamente importante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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