Bucciantini duro: “La Fiorentina è una squadra paralizzata. L’effetto Vanoli è durato un niente”

Bucciantini duro: “La Fiorentina è una squadra paralizzata. L’effetto Vanoli è durato un niente”

18 Dicembre · 23:32

Il punto di vista del giornalista Marco Bucciantini al termine della sconfitta subita contro il Losanna in Conference League

Continua il momento negativo della Fiorentina che perde anche contro il Losanna nell’ultima giornata della fase a gironi di Conference League. I viola si qualificano comunque ai playoff con il 15^ posto nella fase a gironi.
Al termine della partita ha parlato Marco Bucciantini nel postpartita di Sky Sport:

“E’ una squadra alla quale è calato il trucco anche l’Europa mostra i difetti della Fiorentina. La Fiorentina ha vinto tre partite contro tre squadre eliminate, tutte le squadre che ha affrontato delle prime 24 ha perso.
In questo momento è una squadra paralizzata. La Fiorentina contro il Sassuolo ha il primo ammonito nel recupero, unico ammonito di una partita decisiva. Almeno davanti al portiere deve essere squadra.”

Su Vanoli:
“Le prime due di Vanoli, Genoa e Juventus che sono state partite ben giocate, era partita bene. Se c’era stato all’inizio qualcosa di positivo, non è durato niente. Come le prepari le partite decisive?
Oggi ha giocato il mercato della Fiorentina, è stato caro. L’uomo che ha fatto il mercato si è dimesso, ha speso tantissimi soldi e hanno giocato oggi nella turnazione delle riserve. La squadra che ha giocato domenica nella partita decisiva contro il Verona è la squadra dello scorso anno. In questo momento giocare bene è la cosa più difficile ma davanti al portiere devono succedere meno cose, il Losanna ha avuto occasioni“.

Sulle responsabilità:
“Io proverei a fare una classifica di colpe se la Fiorentina avesse 17 punti. L’ambiente della Fiorentina è disintegrato e ci metto una proprietà che sta dall’altra parte dell’oceano, una società che si è trovata impreparata e scoperta, uno sbaglio completo di valutazione della rosa dello scorso anno. Aggiungo in uno stadio che è un cantiere, il primo anno il cantiere ti racconta una novità che sta arrivando, il secondo anno è una desolazione. Ci metto lo staff tecnico, la Fiorentina ha fatto la preparazione a luglio e agosto in quel grandissimo centro sportivo a 40°.

