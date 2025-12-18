Bucciantini duro: “La Fiorentina è una squadra paralizzata. L’effetto Vanoli è durato un niente”

Continua il momento negativo della Fiorentina che perde anche contro il Losanna nell’ultima giornata della fase a gironi di Conference League. I viola si qualificano comunque ai playoff con il 15^ posto nella fase a gironi.

Al termine della partita ha parlato Marco Bucciantini nel postpartita di Sky Sport:

“E’ una squadra alla quale è calato il trucco anche l’Europa mostra i difetti della Fiorentina. La Fiorentina ha vinto tre partite contro tre squadre eliminate, tutte le squadre che ha affrontato delle prime 24 ha perso.

In questo momento è una squadra paralizzata. La Fiorentina contro il Sassuolo ha il primo ammonito nel recupero, unico ammonito di una partita decisiva. Almeno davanti al portiere deve essere squadra.”

Su Vanoli:

“Le prime due di Vanoli, Genoa e Juventus che sono state partite ben giocate, era partita bene. Se c’era stato all’inizio qualcosa di positivo, non è durato niente. Come le prepari le partite decisive?

Oggi ha giocato il mercato della Fiorentina, è stato caro. L’uomo che ha fatto il mercato si è dimesso, ha speso tantissimi soldi e hanno giocato oggi nella turnazione delle riserve. La squadra che ha giocato domenica nella partita decisiva contro il Verona è la squadra dello scorso anno. In questo momento giocare bene è la cosa più difficile ma davanti al portiere devono succedere meno cose, il Losanna ha avuto occasioni“.

Sulle responsabilità:

“Io proverei a fare una classifica di colpe se la Fiorentina avesse 17 punti. L’ambiente della Fiorentina è disintegrato e ci metto una proprietà che sta dall’altra parte dell’oceano, una società che si è trovata impreparata e scoperta, uno sbaglio completo di valutazione della rosa dello scorso anno. Aggiungo in uno stadio che è un cantiere, il primo anno il cantiere ti racconta una novità che sta arrivando, il secondo anno è una desolazione. Ci metto lo staff tecnico, la Fiorentina ha fatto la preparazione a luglio e agosto in quel grandissimo centro sportivo a 40°.