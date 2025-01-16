Bucciantini su Luiz Enrique: "Costa tanto, adattamento difficile, dubito possa far la differenza"

Il giornalista Sky esprime perplessità su un'operazione che sarebbe particolarmente onerosa e senza le certezze tecniche necessarie

Sulla situazione della Fiorentina, il giornalista Marco Bucciantini ha espresso il suo parere durante un intervento a Radio Bruno Toscana. Parlando delle difficoltà di Gudmundsson, ha dichiarato:

“Palladino sta cercando di recuperarlo, dandogli spazio e minuti in campo. Tuttavia, in una partita complessa come quella contro il Monza, sono stati sostituiti i giocatori con un rendimento più basso. Giocare nel Genoa e giocare a Firenze sono due contesti completamente diversi, e la qualità che aveva dimostrato altrove al momento sta venendo meno. Ma è una qualità di cui la squadra ha assolutamente bisogno”.

Su Luiz Henrique, Bucciantini ha commentato:

“Gli investimenti per un esterno, negli ultimi tempi, non si sono rivelati particolarmente efficaci o incisivi. Luiz Henrique ha un costo elevato, e bisogna capire se possa davvero fare la differenza. È chiaro che la Fiorentina lo acquisterebbe pensando a un guadagno sul lungo termine, ma, in questo caso, bisogna essere pronti ad affrontare tempi di adattamento più lunghi del previsto. L'importante è fare acquisti con razionalità”.

Il mistero Pongracic, 16 milioni e un’esperienza a Firenze già ai titoli di coda. Su di lui c’è il Bologna

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