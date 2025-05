Bucciantini su Dodò: “È stato commovente, ha avuto coraggio fino in fondo. Non ha sbagliato nulla”

Il giornalista e sostenitore della Fiorentina Marco Bucciantini ha analizzato negli studi di Sky Sport l’eliminazione dalla Conference League:

“C’è stata una gran parte di gara dove le azioni più pulite partivano sempre dagli spunti di Dodò. Il brasiliano è stato commovente, lui sì che ha avuto il coraggio di giocarla fino in fondo”.

Successivamente, Bucciantini ha aggiunto:

“Dodò ha offerto una prestazione più pulita del solito, lui a volte esagera e commette delle leggerezze, invece stavolta non ha sbagliato nulla. La definirei una partita dal grande senso d’appartenenza, una partita da ricordare quella di Dodo, per il suo volerci essere nonostante tutto e volersela giocare così fino in fondo“.