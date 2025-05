Bucciantini: “A Firenze Italiano vittima del malumore, Palladino lasciato solo, va difeso”

Il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, intervenuto al Pentasport, ha analizzato il momento viola, partendo dalla finale di Conference: “Ieri ha vinto la squadra che ha meritato. Il Bologna ha giocato meglio del Milan e ha conquistato un trofeo che avrebbe meritato già a Firenze”.

Un pensiero anche per Vincenzo Italiano: “È un grande allenatore, crea valore e migliora i giocatori. Non ha mai sbagliato una stagione da quando allena. Alla Fiorentina è stato vittima della maleducazione e dei malumori dei tempi: se su 100 persone 20 sono contro, oggi sentiamo solo il malumore. E così ti senti tormentato”. E aggiunge: “Come si fa a non essere contenti di un allenatore che per tre stagioni ci ha portato nella metà campo avversaria a provare a vincere? Ci è mancata solo una partita”.

Su Palladino, Bucciantini è critico verso l’ambiente: “Sinceramente non ho ancora capito cosa vuole la piazza di Firenze. Quando ha una cosa, ne vuole un’altra. La scelta di rinnovare è stata forte, fatta prima di Betis e Venezia, quasi a sgravare lo staff dalla pressione. Ma ora va saputo difendere questo allenatore, anche nei momenti difficili. Invece la dirigenza ha lanciato messaggi che hanno creato disorientamento”.