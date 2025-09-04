Bucciantini: "Comuzzo non deve crescere solo tecnicamente, ma anche in personalità"
Secondo Bucciantini il difensore viola ha potenziale ma deve crescere in concentrazione per diventare un centrale moderno completo
Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare la situazione in casa Fiorentina, toccando vari aspetti della squadra di Stefano Pioli.
Sulla manovra viola e l’intesa offensiva:
“Mi aspetto qualcosina in più sulla qualità di manovra e sulla conoscenza dei giocatori fra loro. Si costruirà un po' d'intesa davanti, gli attaccanti ne hanno bisogno. La Fiorentina ha bisogno di un po' di tutto, a volte nelle squadre basta crescere poco ma tutti insieme. E cambia tantissimo, nello sport è così. Adesso deve migliorare perché può farlo, è aumentata la qualità in mezzo al campo che può alzare il livello.”
Su Moise Kean in Nazionale:
“Kean in Nazionale? Ne giova lui e ne giova la Fiorentina. Le fatiche internazionali migliorano i calciatori e per l'Italia, in questo momento, non esistono partite facili. Se un calciatore diventa decisivo per la propria Nazionale si allena la volta dopo con un sorriso in più e con una motivazione in più. Fanno bene a tutti: a Kean, alla Fiorentina, a Gattuso. Il ragazzo ne giova tantissimo di queste possibilità.”
Sull’episodio del gol sbagliato a Torino:
“Gol sbagliato a Torino? Al di là del fatto che l'arbitro fischia e neutralizza ogni discorso, ma per me quella è sfortuna. Per me conta la prestazione, io ho visto un ragazzo che in campo si è sbattuto tantissimo. Deve riorientarsi in una squadra che lo cerca più spesso, il gioco è un po' diverso e forse anche più scomodo. Ma si respira la volontà, sua e della squadra.”
Su Pietro Comuzzo:
“Tra i difensori della Fiorentina, è quello su cui si può lavorare di più. Ed è vero che contano i centrali che impostano, ma anche lui ti aiuta tanto a crescere. Comuzzo non deve crescere solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista della personalità. Un difensore moderno e bravo, in ogni caso, deve essere dentro l'azione ed entrarci. Lui deve migliorare sul piano della concentrazione per tutta la partita e nell'uscita palla al piede.”