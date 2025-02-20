Bucciantini: "Comuzzo deve stare un po' in panchina, è saggio che rifiati qualche partita"

Il noto giornalista e volto di SKY ha parlato di vari temi legati alla situazione in casa viola dopo la caduta di domenica

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista e volto di SKY Marco Bucciantini che ha detto la sua sul momento dei gigliati: "Avevamo un grande allenatore e speriamo di averne un altro, Palladino ha meno esperienza di quando venne Italiano qui perché aveva fatto più gavetta, ma comunque anche Palladino non sta facendo male. Vedo troppe critiche, ha un'ottima rosa e sta portando la Fiorentina ad un livello abbastanza buono. Io gli do tanti alibi perché ha avuto tanti infortuni e tanti problemi, lui deve imparare e fare esperienza ma per il momento è stato anche sfortunato."

Su Gudmundsson: "Lo riscatto, manca ancora un pezzo di stagione e lo vorrei vedere sano a Firenze prima di decidere. Inoltre, se vogliamo crescere dobbiamo avere sempre più frecce al nostro arco e Gudmundsson va recuperato, ma lo dobbiamo tenere con noi e valutarlo per bene."

Sulla Champions: "Adesso è dura perché con quattro posti, devi duellare con potenze come Juve e Milan e sarà complicato. In questo momento entrambe queste potenze sono fuori, quindi pure andare in Europa League sarà difficilissimo. Abbiamo detto che vogliamo migliorarci e va bene, ma per farlo bisogna fare tanti punti e fare un bel cambio di tendenza."

Su Comuzzo-Pongracic: "Ci siamo chiesti per 4 mesi perché non giocasse Pongracic e ora che gioca, ci si domanda perché Comuzzo sta fuori. Abbiamo due giocatori forti, la concorrenza fa bene e Comuzzo adesso deve rifiatare. Abbiamo visto che ha fatto qualche errore ed è saggio che stia un po' in panchina per quanto è giovane. Il problema della Fiorentina è il centrocampo e non questa roba qui."

Su Fagioli: "Lui è un giocatore forte e Palladino lo deve inserire nel centro del suo gioco con Cataldi di fianco perché insieme possono essere una bella coppia. Ricordiamoci che sia Spalletti che Allegri lo hanno elogiato in tutto e ora hai un gioiello tra le mani."