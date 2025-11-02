2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucciantini: “Ranieri non deve più essere il capitano, ha fatto delle sceneggiate intollerabili al VAR”

Mirko Carmignani

2 Novembre · 18:14

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 18:14

Il noto giornalista e volto di SKY è intervenuto per commentare quanto successo oggi al Franchi con Ranieri

A SKY Sport è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare della Fiorentina sconfitta in casa contro il Lecce: “La Fiorentina deve cambiare tutto e anche il capitano perché Ranieri non può fare una sceneggiata simile per un rigore che non c’era. Il capitano rappresenta la città e lui ha perso totalmente il diritto di rappresentare la Fiorentina. Non è la prima volta che vediamo delle sceneggiate di questo tipo che hanno causato anche delle sanzioni disciplinari sciocche e non potrà più indossare la fascia spero.”

Su Pioli: “Era la gara decisiva, hai perso senza giocare e ora va cambiato, nella Fiorentina è stato lasciato un vuoto dopo l’uscita di Pradé e ora anche Pioli deve lasciare la panchina, ma la cosa più urgente per loro è uscire dallo stadio.” 

