Bucciantini: “Ranieri non deve più essere il capitano, ha fatto delle sceneggiate intollerabili al VAR”

A SKY Sport è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare della Fiorentina sconfitta in casa contro il Lecce: “La Fiorentina deve cambiare tutto e anche il capitano perché Ranieri non può fare una sceneggiata simile per un rigore che non c’era. Il capitano rappresenta la città e lui ha perso totalmente il diritto di rappresentare la Fiorentina. Non è la prima volta che vediamo delle sceneggiate di questo tipo che hanno causato anche delle sanzioni disciplinari sciocche e non potrà più indossare la fascia spero.”

Su Pioli: “Era la gara decisiva, hai perso senza giocare e ora va cambiato, nella Fiorentina è stato lasciato un vuoto dopo l’uscita di Pradé e ora anche Pioli deve lasciare la panchina, ma la cosa più urgente per loro è uscire dallo stadio.”