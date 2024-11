Bucciantini: “Modulo modificabile, ma a differenza degli anni scorsi conosciamo i titolari”

ll giornalista ed opinionista di SkySport, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per analizzare il momento della Fiorentina in vista della trasferta di Como:

“Il Como ha avuto un brutto esordio contro la Juventus, ma da quel momento è migliorato molto. Nel loro periodo migliore hanno giocato tre partite eccezionali contro Bologna, Napoli e Atalanta. Hanno fatto 4 punti ma meritavano di farne 7. Quando gioca bene il Como è capace di metterti in difficoltà: sanno far girare bene il pallone e, anche se non impegnano tanto il portiere, fanno lavorare gli avversari in fase difensiva. Non sarà una partita facile ma la Fiorentina che abbiamo lasciato era capace di comandare il gioco e di tenere bene il campo. Tatticamente io proverei a giocare con il 4-1-4-1: modulo ideale anche per premiare la spinta sulle fasce di Dodo e Gosens. Non dobbiamo però focalizzarci sui moduli, ma se stanno tutti bene sappiamo chi sono gli undici titolari, a differenza degli anni scorsi.”

