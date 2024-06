Bucciantini: “A Firenze non basta essere il perimetro inferiore dell’Europa. Commisso l’ha capito”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per fare il punto sul momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Stagione deludente? Nelle opinione ognuno tenga la sua. Ho letto il comunicato della Curva e lo condivido per la filosofia. Allora posso dire che se battevi l’Olympiacos non era più deludente. Se devo trovare una parola alla stagione è proprio una stagione che ci ha ‘consolidato’ e questo è il punto di partenza. La Fiorentina ha il settimo monte ingaggi e l’ottavo in cassa al botteghino e nella storia la Fiorentina ha avuto statistiche migliori anche sotto questo punto di vista; i soldi in qualche modo li devi fare entrare. Quindi ci sono molti aspetti che la Fiorentina può migliorare.

Italiano al Bologna? Italiano è andato dove l’hanno chiamato. E mi puoi dire, allora rimani a Firenze ma lui riteneva chiuso il ciclo con la Fiorentina. In ogni caso va a giocare la Champions e sarebbe andato comunque in tutte squadre che sono arrivate sopra la Fiorentina. Io ad Italiano dico grazie, anche se qualcuno non lo condivide. Ci ha riportato ad un vertice in cui tutte quelle squadre ci sono da anni e l’ha fatto dando un’identità alla Fiorentina. Italiano poi ci teneva a mandare un messaggio ai tifosi della Fiorentina e lo farà attraverso noi di Sky, perchè non ha i social, stasera. Bisogna lasciarci bene con questi allenatore.

Va migliorata la fase atletica dopo questa stagione? Non penso questo. Perchè abbiamo avuto un bel bottino di punti proprio quando eravamo a corto di energie nel mese di dicembre. La finale poi non l’hai persa perchè avevi il fiato corto, sennò non vinci in quel modo a Cagliari e anche con l’Atalanta. Ci siamo portati dietro non come esperienza, ma come esperienza negativa, le finali dell’anno prima.

Palladino? Scelta che mi piace perchè si vede che ha ambizione. Ci sta come nome perchè può essere la persona giusta. E’ chiaro se c’è Sarri libero uno pensa prima a quello ma la scelta della Fiorentina è un percorso di crescita. A Firenze non basta essere il perimetro inferiore dell’Europa e Commisso l’ha capito dalle parole della Curva.”

