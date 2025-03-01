Bucciantini: "E' normale che Palladino si sfoghi, va capito perchè anche lui avverte tanta pressione nel suo ruolo"

Il noto giornalista e volto di Sky Sport ha detto la sua riguardo al successo della Fiorentina di Palladino contro il Lecce

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista e volto di Sky Sport Marco Bucciantini che ha detto la sua riguardo alla vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Lecce: "Abbiamo visto una squadra credibile che è partita molto bene con organizzazione ed è riuscita a indirizzare la gara come voleva. Infatti, la Fiorentina è andata subito in vantaggio e ha gestito la partita senza soffrire troppo il ritorno del Lecce perchè anche l'occasione clamoroso di Veiga nel secondo tempo nasce dopo una traversa di Beltran che aveva originato la loro ripartenza. La crisi non è finita però ieri abbiamo avuto delle prime risposte perchè la Fiorentina è viva ed ha un nuovo modulo efficace."

Sul 3-5-2: "Palladino è tornato alle origini, ha cambiato molto quest'anno però bisogna dargli atto che non è un tecnico integralista dato che, se c'è bisogno di un cambiamento, è sempre il primo ad apporre le modifiche necessarie. Non avendo più gli esterni di prima era normale tornare al 3-5-2, in cui Dodò e Gosens possono esaltarsi. Dato il grande numero di difensori e recuperando i centrocampisti acciaccati, il 3-5-2 sarà l'ideale."

Su Palladino: "Anche ieri Palladino si è sfogato in conferenza quando qualcuno gli ha detto che mette i giocatori fuori ruolo ma è la verità perchè in questa rosa ci sono un paio di giocatori che vengono messi nelle loro posizioni ma anche Bove, quando giocava, veniva arrangiato per fare il falso esterno. Per me Palladino è un buonissimo tecnico e in un calcio così moderno non mi sembra una cosa negativa cercare di sistemare i giocatori in base alle esigenze di squadra piuttosto che alle loro singole individualità."