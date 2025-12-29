Bucciantini: “Paratici può risvegliare la Fiorentina. Ora serve capire chi ha le palle per salvarsi”

Il noto opinionista e tifoso Viola, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione in casa Fiorentina e dell’arrivo di Paratici a Firenze.

Le sue parole: “La fotografia delle cause l’abbiamo già fatta. L’errore più grande è stato l’analisi dello scorso anno. Ci si è concentrati sul gioco e non sui traguardi. Basta prendere a esempio Cataldi, che ora gioca titolare nella Lazio e la Fiorentina è impazzita per prendere un giocatore nel suo ruolo. Nicolussi nemmeno gioca più. Tutto questo è così deludente che ora la Fiorentina deve solo trovare qualcosa che risvegli l’ambiente. Paratici è una notizia grossa, speriamo arrivi il prima possibile”.

“Servono energie nuove. Le ultime tre partite sono state le migliori per le produzioni, ma è calato anche il livello degli avversari. Ma ci sono ancora troppi gol presi. Adesso si tratta anche di cosa bisogna fare. Serve un annuncio che rimetta energia nello spogliatoio, come quello di Paratici. Gli sguardi con lui possono cambiare. La Fiorentina ultima aumenta la minaccia per chi sta più su. Per prima cosa c’è da capire chi ha le palle per salvarsi e chi ha capito la situazione”.