Bucciantini: "Nico unico top player, non posso sentire tifosi che gli preferirebbero Colpani"
L'opinionista Sky si sofferma sul mercato della Fiorentina auspicando un rilancio concreto delle ambizioni Viola, servono grandi giocatori
Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulle ultime vicende di casa Fiorentina:
“Nessuna squadra riesce a comprare i giocatori che vuole nel calciomercato attuale. La Fiorentina ha preso Kean perché il centravanti era l'urgenza; a me piace, ma solo se viene affiancato da un altro attaccante più forte. In arrivo poi c'è anche Valentini, che non fa parte di una grande squadra e aveva un valore di mercato abbordabile. Servono altri quattro o cinque giocatori fra cui un altro esterno.
Io non venderei Nico Gonzalez, un giocatore forte che ogni tanto tradisce ma che è pur sempre titolare nell'Argentina campione del mondo. Nico è l'unico top player che ha questa squadra: non posso sentire i tifosi che gli preferirebbero Colpani.
Il Napoli prende Buongiorno, l'Arsenal Calafiori, l'Inter Bijol. La Fiorentina per anni è stata davanti al Napoli, oggi De Laurentiis fa operazioni di altro livello. Mi piacerebbe che la Fiorentina tornasse a battere la concorrenza di una big per un grande giocatore”.
Cobianchi (OneFootball): “Valentini è un’occasione, ma non è pronto per fare il titolare a Firenze”
https://www.labaroviola.com/cobianchi-onefootball-valentini-e-unoccasione-ma-non-e-pronto-per-fare-il-titolare-a-firenze/260414/