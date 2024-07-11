Cobianchi (OneFootball): "Valentini è un'occasione, ma non è pronto per fare il titolare a Firenze"

L'esperto di calcio sudamericano traccia un profilo interessante del possibile nuovo argentino della Fiorentina

Giacomo Cobianchi, giornaista di OneFootball ed esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, in merito al profilo di Nicolas Valentini:

"Valentini ha grande forza fisica, duro in marcatura e domina nei duelli aerei. Ha anche caratteristiche da rigorista. In stagione ha segnato su rigore nella semifinale di Copa Libertadores contro il Palmeriras. Al Boca ha sempre giocato bloccato dietro senza partecipare molto alla fase di costruzione. E' ancora molto rude sotto l'aspetto difensivo e cerca sempre l'anticipo, in Italia rischia spesso il giallo. Ha spesso giocato in una difesa a 3 come braccetto di sinistra. Il suo piede mancino lo aiuta molto. Col Boca a manifestato da tempo la voglia di non rinnovare così lo hanno escluso dalla rosa da aprile. Prendendolo a gennaio, rischi di prendere un giocatore che in campo mancherebbe da 9 mesi. Oggi per me non è pronto per fare il titolare fisso. E' un'occasione di mercato, ma va sgrezzato. Potrebbe nascere una buona alternanza con Ranieri. Sull'aspetto temperamentale il Boca lo ha preparato ad ogni situazione. Giocare davanti a 60.000mila persone non è facile".

TMW svela: “Idea Berardi per la Fiorentina, potrebbe tornare di moda verso fine mercato”

https://www.labaroviola.com/tmw-svela-idea-berardi-per-la-fiorentina-potrebbe-tornare-di-moda-verso-fine-mercato/260389/