Bucciantini: "Presto per parlare del futuro di Kean, ma la clausola di 52 milioni potrebbe essere bassa"

Secondo Bucciantini per il futuro del centravanti della Nazionale sarà decisiva la volontà del calciatore. La serenità ritrovata determinante

Nel corso di un lungo collegamento con Radio Bruno Toscana, il giornalista di SkySport Marco Bucciantini ha analizzato la situazione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, il cui futuro a Firenze potrebbe essere messo in discussione al termine della stagione, a causa della clausola di 52 milioni di euro presente nel suo contratto. Queste le sue parole:

"È ancora presto per parlare del futuro di Kean", ha esordito Bucciantini. "Io tendo a fidarmi delle emozioni e delle impressioni nel calcio, e forse sbaglio, ma credo che Kean abbia capito di aver trovato la squadra e la città giusta per diventare ciò che rischiava di non diventare. La gratitudine nel calcio si paga con milioni, anche se a lui è stato fatto un buon contratto: la clausola c'è, ma il pagamento da solo non avvia automaticamente il trasferimento. Bisogna che il giocatore accetti l'offerta, altrimenti la Fiorentina non può fare nulla. Alla fine, dipende dalla volontà del calciatore."

Bucciantini ha poi aggiunto: "Se Kean continuerà su questo livello, quella cifra di 52 milioni potrebbe sembrare bassa a fine stagione. Le parti potrebbero già iniziare a trattare per alzare il prezzo, nel caso il giocatore confermasse le sue prestazioni. Quella clausola, a conti fatti, potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la Fiorentina, ma una volta trovato un giocatore così forte, perché non fare di tutto per trattenerlo a Firenze? Qualcuno dovrà pur restare. E se non altro, non andrà alla Juventus, a meno che non decidano di riprenderlo per una terza volta."