Bucciantini: "La Fiorentina avrebbe potuto essere anche prima da sola, la classifica non è un caso"

Il noto volto televisivo e commentatore ha parlato della vittoria di ieri contro il Verona che ha lanciato i viola

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il noto commentatore televisivo Marco Bucciantini che ha descritto il successo di ieri contro il Verona: "Il merito di questa squadra è di Palladino che ha creato un gruppo unico. Si vede che ha tutto in mano e sta facendo un grande lavoro. Palladino fa giocare la Fiorentina con naturalezza, è come se i giocatori abbiano appreso in automatico le sue idee con grande facilità. Si tratta di un tecnico che arriva con educazione ed ha un talento immenso per comunicare."

Su Kean: "Abbiamo sempre detto che Kean era un talento sprecato, questa è stata la sua etichetta da sempre. Lui se l'è tolta subito, è bastata solo un po' di fiducia perché Palladino e la società lo hanno puntato e l'hanno messo al centro del progetto, infatti sta rendendo. Andrebbe aumentata solo la clausola."

Sulla classifica: "Era impossibile pensarci all'inizio, ma ora è realtà, non è un azzardo credere che si poteva anche essere primi da soli. Per me non è un caso, la Fiorentina starà in alto fino in fondo. Ha migliorato la squadra che ha fatto 60 punti e tanti di loro non giocano per dire che è una squadra forte. Il gruppo è in crescita, non è arrivato poi scopriremo Pongracic e tornerà Gudmundsson."

https://www.labaroviola.com/caressa-kean-e-sbocciato-gli-stanno-dando-fiducia-e-sta-facendo-un-grande-campionato/276598/