Bucciantini: “La Fiorentina ha un’ossatura di squadra dalla quale si può costruire un assalto Champions”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno a proposito di molte tematiche legate al mondo viola. Queste le sue parole:

“L’ultima campagna acquisti della Fiorentina l’ha fatta arrivare a 65 punti, sono arrivati giocatori titolari come De Gea, Gosens, Kean e Fagioli. Hai una coppia centrale che viene dal vivaio della Fiorentina. Non tutte le campagne acquisti sono uguali. Le ultime sono state le migliori non a caso la Fiorentina ha fatto 65 punti e tutto l’ambiente gli ha vissuti come una piccola delusione, con il rimpianto che si poteva fare di più. Vuol dire che la squadra valeva tra i 65 e i 70 punti. Mi aspetto che quest’anno venga fissata una base; quest’anno la Fiorentina ha trovato un’ossatura di squadra, più di altri anni, ha trovato il portiere, i due esterni, il centravanti e Fagioli. C’è mezza squadra con la quale si può costruire un assalto Champions. Siamo in una Serie A dove ancora non è chiaro come si sistemeranno alcune società davanti a noi, Inter e Juventus sono rimaste con le terze scelte, il Milan ha preso Allegri ma ha dovuto vendere il giocatore migliore della scorsa stagione ovvero Rejinders a 55 milioni più 15 di bonus. Vedo delle certezze solo nel Napoli e nella Roma, la quale secondo me farà una grande stagione. Quindi la Fiorentina, se tiene i giocatori più forti e mi riferisco soprattutto a Kean e Dodò può sicuramente migliorare”.

Sui possibili rientri ha aggiunto: “Alcuni esuberi sono partiti l’anno scorso per disperazione, a parte Barak. Alcune situazioni le dovrà valutare Pioli a seconda del suo sistema di gioco. Magari giocando con gli esterni altri potrebbe tenere Ikoné come alternativa sulla fascia. Vedo un altro vantaggio per il prossimo anno, Pioli è un allenatore che ha il pregio di trovare in fretta a trovare l’idea giusta. È veloce, nel giro di 5 partite ha sempre trovato il modo di far rendere subito i giocatori forti e visto che la Fiorentina ha dei giocatori forti questo lo vedo come un vantaggio.

Sul possibile arrivo di Dzeko ha concluso: “Può giocare con Kean quando si deve recuperare un risultato, non li vedo insieme dal 1′ minuto. Quest’anno Dzeko ha fatto una grande annata, è andato in Turchia per giocare, ha fatto 20 gol. Viene per darti qualcosa, conosce la Serie A ma preferirei Pio Esposito, preferisco una Fiorentina che compra giocatori giovani e forti. Però, se hai bisogno di un giocatore che ti completi l’organico capendo quale sia il suo posto nella rosa e in questa Serie A credo che Dzeko sia un grande giocatore. Lui sa giocare a calcio e trattare il pallone, mi piacerebbe nella rosa.