Bucciantini stuzzica: “Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo”

A Radio Bruno è intervenuto il volto di Sky Sport Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: “Finalmente hai battuto una squadra contro cui hai sempre faticato, addirittura in Coppa Italia ti ha messo in imbarazzo per come ti ha messo sotto e anche lo scorso anno è successo lo stesso, invece contro di loro sabato hai fatto una prova vera di squadra perché adesso la Fiorentina funziona. Chiaramente niente è risolto perché ora sei comunque ancora retrocesso, ma intanto si vede un gioco e la forma fisica non è più misteriosa come prima.”

Prosegue: “Sabato mi sono piaciuti tanto gli interni perché Mandragora e Brescianini hanno fatto una prestazione molto intelligente chiudendo tutte le linee di passaggio e aggredendo i portatori di palla del Como che amano avere il dominio con tanto palleggio, invece stavolta non è successo. “

Su Gudmundsson: “La sua tecnica non si discute, ma in questo modulo possiamo farne a meno con degli esterni puri che sanno interpretare ottimamente il ruolo. Ora si corre e si tira e prima non succedeva, per me il 4–3-3 va fatto con esterni di ruolo che non avevi prima di gennaio.”

Su Vanoli: “Ha preso una squadra con una tenuta atletica non definibile, ha fatto un gran lavoro fisico ed ha avuto il coraggio anche di cambiare modulo perché Pioli vedeva solo il 3-5-2, invece Vanoli ha trovato nuove idee come Fagioli in regia o Parisi esterno alto.”